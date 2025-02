Aggredito con la mazza da baseball perchè voleva da bere troppo tardi

Aggredito a colpi di mazza da baseball dopo una lite scoppiata nel night perché voleva da bere a locale in chiusura. Vittima un albanese di 46 anni che ha fatto finire a processo per lesioni aggravate il compagno della titolare del locale, un campano di 52 anni. Stando alle accuse l’albanese sarebbe stato colpito alla testa più volte tanto da subire un trauma cranico non commotivo e una prognosi di 42 giorni oltre ad una cicatrice permanente sul capo. L’aggressione risale al 24 settembre del 2021, al Venus di Montemarciano. Il nightclub era in chiusura perché mancavano pochi minuti alle 4. L’albanese si sarebbe presentato in compagnia di un amico e avrebbe chiesto da bere un whisky. La titolare, che ieri ha testimoniato in tribunale (un accompagnamento coattivo), davanti al giudice Pietro Renna, ha raccontato che si era rifiutata di servire l’alcolico al cliente ma questo si sarebbe molto alterato. "Ha iniziato ad offenderci e a minacciarci - ha detto la donna - urlava ti ammazzo, a te e a quelle quattro tt... vi apro la pancia. Poi ha tirato uno sgabello verso la cassa". L’imputato era in cambusa ed è uscito fuori a vedere cosa succedeva. Ieri in aula è stato sentito anche lui negando l’aggressione al cliente. "Se ne è andato via con il suo amico - ha detto il 52enne - al pomeriggio sono arrivati i carabinieri al locale". Stando alla vittima il campano lo avrebbe colpito con la mazza poi diventata un mattarello trovato nel night ma senza segni e in uso alla cucina del locale. Il giudice ha rinviato per discussione e sentenza al 28 febbraio. L’imputato è difeso dall’avvocato Andrea Natalini. la vittima è parte civile con l’avvocato Nicola Cagia e chiede 9mila euro di risarcimento per i danni subiti.

m.v.