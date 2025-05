"I nostri primi otto anni. Ecco come resistiamo"

Il Bàgolo festeggia otto anni di vita. La nota caffetteria in via Castelfidardo, tra piazza Stamira e corso Garibaldi, domenica (ore 19) celebrerà la ricorrenza tra musica e specialità venete/marchigiane. Tutti sono invitati a brindare insieme a Fabio Guiotto e Raffaella Piazzini, che sono riusciti a fare del loro locale un punto di riferimento, in una città non facile. Per la festa la coppia ha deciso di tornare alle origini, invitando la Mascalzoni Swing Band, come in occasione del primo compleanno. E’ un quintetto specializzato nei grandi classici italiani dagli anni ’30 agli anni ’60, rivisitati in chiave swing (Buscaglione, Tenco, Carosone, Martino, ma anche Cammariere e Capossela). Oltre ai normali dehors, avvisano Fabio e Raffaella, ci saranno sedute extra (non prenotabili) "per ospitarvi tutti e bagolare insieme ai Mascalzoni".

Per Raffaella Piazzini "il bilancio di questi otto anni è sicuramente positivo, perché abbiamo messo in atto qualcosa che prima non c’era, e di cui andiamo fieri. Un locale diverso per persone ‘belle’, che a noi piacciono. Le difficoltà ci sono state, dal Covid alla guerra. Portare avanti un’attività, anche piccola, non è facile. Facciamo la festa anche per ringraziare chi ci è stato vicino in questi anni". Come si ‘resiste’? "Cercando di differenziarci, ma anche di venire incontro alle esigenze delle persone. Oggi, ad esempio, la gente è più attenta a quello che mangia e beve. Certo, servirebbe rendere più appetibile il centro, anche organizzando eventi. In certi orari non c’è proprio niente da fare. Per tanti il centro è off-limits. Ci si muove con disagio, e mancano i parcheggi". Per Fabio Guiotto, veneto, si è trattato di "fare un locale polivalente: una caffetteria elegante, pranzi veloci, un aperitivo diverso e musica. In questo periodo bisogna essere soprattutto allegri. Forse la spensieratezza l’abbiamo persa, ma la ritroveremo un po’ alla volta". Info e prenotazioni: 071 202658 e 393346206016.

Raimondo Montesi