Ai Comuni 2,1 milioni per acquistare i libri di testo

La Regione ha liquidato ai Comuni marchigiani le risorse statali trasferite per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, da destinare alle famiglie degli studenti meno abbienti. Sono stati ripartiti circa 2,1 milioni di euro per l’anno scolastico 2024/2025, in base alle istanze pervenute ai comuni di residenza.

"L’assegnazione di risorse – spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Chiara Biondi – ha coperto il 100 per cento delle richieste pervenute dalle famiglie degli studenti aventi diritto e di questo siamo molto soddisfatti, soprattutto perché, per l’anno 2024/2025 abbiamo introdotto, come requisito economico per effettuare domanda, l’appartenenza dei nuclei familiari a due fasce di Isee, che sono quella storica fino a 10.632,94 euro e un’ulteriore, compresa fra 10.632,95 e 13.500 euro, da coprire per intero o solo in parte, con le eventuali risorse residue rimaste, dopo aver soddisfatto tutte le famiglie degli studenti che ricadevano nella prima". Beneficiari sono 12.379 nuclei familiari, con Isee inferiore o uguale a 13.500 euro, con figli in obbligo scolastico o frequentanti la scuola secondaria superiore.

Saranno i Comuni, che hanno raccolto le richieste dei propri residenti aventi diritto, a distribuire alle famiglie degli studenti i contributi richiesti nel più breve tempo possibile.