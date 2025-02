Aizzano un cane per rapinarlo all’uscita del bus

Il viaggio in bus da Ancona a Castelfidardo aveva acceso la miccia del litigio tra un gruppo di giovani e un passeggero, loro coetaneo, a bordo dello stesso mezzo pubblico. Sguardi, frecciatine, il posto occupato e non lasciato libero al prepotente di turno avevano fatto da contorno alla discussione prima sfociata a parole poi finita a botte. Almeno in quattro o cinque contro uno. Scesi dall’autobus extraurbano al malcapitato di turno era stato aizzato contro anche un cane che gli aveva morso una caviglia del piede. Ferito e malconcio a terra i teppistelli lo avevano pure derubato del portafoglio, portandogli via 60 euro, e del cellulare. Il giorno dopo la vittima, un bengalese di 21 anni, aveva sporto denuncia ai carabinieri che erano risaliti ad almeno due dei responsabili dell’aggressione. Per entrambi la Procura ha chiesto il processo per rapina e lesioni aggravate in concorso. Imputati un romeno di 22 anni, residente a Castelfidardo, e un 20enne della Repubblica Dominicana, anche lui residente a Castelfidardo. Ieri hanno affrontato l’udienza preliminare davanti alla giudice Francesca De Palma. Il primo, difeso dall’avvocato Angelica Carla Popoviciu, ha fatto il rito abbreviato ed è stato condannato a tre anni di reclusione. Il secondo, difeso dall’avvocato Paolo Tartuferi, è stato rinviato a giudizio e il processo inizierà il 12 giugno davanti al collegio penale. La rapina risale al 24 marzo del 2023, a Castelfidardo. Le immagini di video sorveglianza pubblica e quelle a bordo del bus avevano solo in parte ripreso la presenza di ragazzini ma non l’aggressione. Un gruppetto se la sarebbe presa con il bengalese. Scesi dal mezzo sarebbero passati alle mani colpendo con calci e pugni il 21enne contro il quale il romeno gli avrebbe aizzato contro il suo cane che poi lo ha morso. Per le botte e la ferita dell’animale la vittima aveva avuto 10 giorni di prognosi. Alcuni degli aggressori erano nel bus, altri sarebbero stati alla fermata ad attendere l’arrivo degli amici. Solo in due erano stati identificati.

ma.ver.