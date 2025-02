Al Circolo Arci Erésia una serata dedicata a "Jazz not jazz"

"Jazz not jazz" oggi (ore 21) al Circolo Arci Erésia in vicolo Bonarelli ad Ancona. Un evento in cui il jazz si contamina con Acid Jazz, Hip Hop, Soul e House per creare un viaggio sonoro senza confini. Dj-set ‘vinilico’ e live performance faranno vivere un’esperienza immersiva in cui il groove si fa guida.

Protagonisti sono Nicolhouse (Nicolò Antonini), ‘specializzato’ in sonorità ballroom tra Acid House e Garage House (1987-1997), con influenze jazz e percussioni tribali che richiamano vibrazioni underground internazionali, e Phidia (Benedetta Vico), la cui voce è uno strumento che attraversa Soul, Funk e R&B, trasmettendo emozioni in piena sintonia con beat e selezioni in vinile.