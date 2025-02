Al Comunale in scena: "Topolino", si parla di migrazioni

Si intitola ‘Topolino’ lo spettacolo che va in scena questa sera (ore 21) al Teatro Comunale di Montecarotto, ma non è un lavoro (solo) per i ragazzi. La compagnia Teatro Medico Ipnotico, una tra le più interessanti dei nostri giorni, affronta uno dei grandi temi dei nostri giorni, quello delle migrazioni. Lo spettacolo, che ha vinto il Premio Benedetto Ravasio 2017, si muove fra teatro d’arte dei burattini, teatro d’attore e muppets, per raccontare la storia del capocomico di una compagnia di burattini che è sul punto di chiudere la baracca. La fortuna ha smesso di sorridergli e il successo continua a voltargli le spalle. Decide perciò di diventare capitalista. E chiede aiuto proprio a Topolino.