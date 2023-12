Al Sentino in scena: "Un Babbo a Natale" con il Pirata

Ancora uno spettacolo per ragazzi in compagnia del Teatro Giovani Teatro Pirata. Domani pomeriggio (ore 17) al ‘Sentino’ di Sassoferrato va in scena la commedia "Un babbo a Natale". Tutti possono diventare Babbo Natale: basta riconoscere la magia dell’infanzia e averne cura. Questo è il tema al centro dello spettacolo, il cui protagonista è Roberto, uno strano ragazzo solitario che non si fida di nessuno, che odia il mondo intero e che si troverà a dover superare una prova che rivoluzionerà la sua vita e lo cambierà per sempre, proprio il giorno di Natale. Roberto odia tutto e tutti, non gli piace niente e non si fida di nessuno. Il Natale è il periodo che odia di più: regali, luci, famiglie che si riuniscono… Tutto falso secondo il suo personalissimo e scontroso punto di vista. In questo periodo, però, Roberto è anche senza lavoro e sceglie di andare a fare il Babbo Natale al centro commerciale della città per guadagnare qualche soldo.