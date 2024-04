Al teatro La Fenice contro i cyberbulli

Si è svolta al teatro La Fenice di Senigallia la tappa marchigiana di #cuoriconnessi Day, l’iniziativa di sensibilizzazione di Unieuro e Polizia di Stato contro il cyberbullismo e per un uso corretto e responsabile della tecnologia. Il tema trattato durante l’incontro è stato "Social e inadeguatezza. I modelli di perfezione e ricchezza quanto destabilizzano?" e ha visto la partecipazione di oltre 800 studenti delle scuole secondarie di I e II grado della città. Luca Pagliari, storyteller e autore dei volumi della collana #cuoriconnessi dal palco del teatro della sua città ha condiviso con i ragazzi alcune storie tratte dal suo quinto libro, stimolando il pensiero critico dei giovani. Ospiti della giornata anche Giovanni Camarda, Vice Ispettore della Polizia di Stato, che ha contribuito con il suo intervento a un confronto costruttivo con i docenti, e Giorgia Bellini, che per anni ha sofferto di disturbi alimentari ed esempio di come, attraverso il dialogo, la condivisione e l’utilizzo corretto della rete si possa uscire da situazioni difficili. Durante l’incontro è stato anche presentato il trailer del nuovo docufilm di #cuoriconnessi, incentrato sulle testimonianze di adolescenti che stanno seguendo un percorso di recupero dopo essere stati autori di crimini in rete. Il docufilm sarà disponibile prossimamente sul sito cuoriconnessi.it.