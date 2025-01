Al via le ultime visite al presepe meccanico

Penultimo fine settimana per visitare il presepe meccanico, allestito dal Comitato di Rocca Priora alle grotte del Castello di Falconara Alta. Nell’anno del 41esimo anniversario dalla prima realizzazione, la rappresentazione della Natività, che coniuga qualità stilistica, abilità artigianale e coerenza artistica, ha ricevuto un incredibile boom di visitatori, che non hanno difettato nel lasciare i loro commenti entusiasti sui social, per incentivare una visita ancora più diffusa. Proviamo a raccogliere una carrellata di pareri: "Curato nei minimi particolari. Bello, bello. Lo consiglio a tutti, specie ai bambini", si è letto in un messaggio su Facebook. Oppure: "Straordinario, suggestivo e da non perdere. Ho scattato delle foto ovviamente della Natività ma anche della tratta, del paese di notte, della segheria. Automatismi eccezionali. Bravi tutti". Per arrivare ai complimenti "a tutti coloro che lo hanno allestito" e all’invito di andare "a visitarlo". Lo si potrà fare oggi e domani, dalle 15.30 alle 19.30, nonché sabato 18 e domenica 19 gennaio con gli stessi orari, il pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30.

Ma sono le ultime occasioni per conoscere quell’iconico presepe, curiosamente ambientato nelle campagne marchigiane del secolo scorso e incentrato sui vecchi mestieri. Come si diceva, grande successo di pubblico. A partire da Natale, decine e decine di persone e famiglie si sono recate a Falconara Alta per vederlo da vicino ed immergersi in un’atmosfera di fede e tradizione. Le riproduzioni meccaniche consentono infatti di far rivivere antiche professioni e sono estremamente coerenti. Tra i dettagli, all’interno delle casette di un tempo, si scorgono persone intente a lavorare, a cucinare e persino una donna che si pettina dinanzi ad uno specchio. Tutto fuori, tra alberature, sabbia e verde, la vita di oltre 2mila anni fa. Il ricavato del presepe meccanico di Rocca Priora, come annunciato, sarà devoluto in beneficenza.