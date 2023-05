Al via lunedì le asfaltature delle maxi rotatorie

Dopo le tante proteste da parte degli automobilisti, partono lunedì le asfaltature delle maxi rotatorie a Osimo, quella di Campocavallo, del Sì con te, del Borgo, di Largo Trieste e Crocefisso. "La rotatoria del Crocefisso sarà asfaltata dopo la chiusura scuole per non intralciare la viabilità che all’incrocio tra le vie Colombo e Cesare Battisti è molto trafficata nelle ore di punta – torna a ribadire il sindaco Simone Pugnaloni -. Sono partiti poi diversi cantieri per ripristinare o realizzare nuovi marciapiedi in città. Quello rifatto è in via IV Novembre, zona Misericordia, i due nuovi sono in via Marco Polo, davanti al palazzo verde dove insistono diverse attività commerciali e il traffico è spesso intenso, e in via Montefanese, zona Porta del Vento, che collegherà l’edicola sacra "Madonnina delle api".

Interventi forse considerati secondari ma fondamentali per la sicurezza dei pedoni in strada. L’impegno di spesa complessivo è stato di circa 120mila euro". Sono state installate anche otto casette in altrettanti parchi di Osimo dove i cittadini troveranno libri gratuiti per dedicarsi alla lettura, grazie alla collaborazione con il Rotary club Osimo. "L’inaugurazione simbolica a piazza Nuova. Cultura ed ambiente, binomio perfetto per educare alla lettura avvolti nella bellezza della natura".