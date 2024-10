"Al Viale è pieno di erbacce e piante che rischiano di cadere"

Dopo il risarcimento danni deciso dal giudice di pace per uno dei due automobilisti che si sono visti precipitare un platano sull’auto in viale della Vittoria due anni fa, nuove proteste si levano in città per gli alberi non manutenuti e i marciapiedi invasi dalle erbacce. "Al viale abbiamo fatto anche una raccolta firme per la potatura delle piante perché sono più alte dei palazzi – riferisce un residente – ma ad oggi nessuno si è preoccupato. Aspettiamo una disgrazia per sistemare il il verde della città?". Un altro cittadino segnala: "Bisogna sistemare tutte le piante per il Viale, ce ne sono altre pericolanti". E ancora: "Al parco del Vallato un ramo molto grande pericolante ostruisce lo stradello pedonale. Abbiamo segnalato sei mesi fa, forse spettano che cada in testa a qualcuno". Invasi dalla vegetazione i marciapiedi che salgono verso l’ospedale Carlo Urbani. In rete c’è chi posta le foto della "foresta Amazzonica": "Non c’è nemmeno spazio per camminare, da entrambi i lati" il commento. Foto molto simili arrivano anche da via Lotto.

Sa.fe.