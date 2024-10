Alberi pericolanti, sul web è fobìa

"L’albero è pericolante", sui social esplode la fobia. Dopo i tre alberi caduti domenica a causa della pioggia incessante di sabato, le foto di alberi inclinati invadono il web e il gruppo ‘Sei di Senigallia se’: segnalazioni sui social per denunciare situazione che alcune persone vedono come pericolose. Si tratta per lo più di pini, una specie rustica che vive in condizioni dove altri alberi non potrebbero mai vivere e che hanno una sua capacità di resistenza e adattamento è enorme, anche a condizioni estreme. Fondamentali sono le potature che, se fatte in modo errato, incidono negativamente sugli aspetti fisiologici dell’albero. Un altro albero si è inclinato giovedì sulla scala esterna della Fondazione Città di Senigallia, immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area interessata. E se fino a due mesi fa si susseguivano ricorsi al Tar per bloccare l’abbattimento di alberi in modo da consentire l’apertura di cantieri in alcune zone della città come viale Anita Garibaldi, ora, alla vista di alberi inclinati, le foto vengono spammate sui social chiedendo agli Amministratori di intervenire. C’è chi chiede una semplice potatura della chioma e chi un controllo per verificare se l’albero in questione è sano e non pericoloso. Il timore è che quelli inclinati possano cadere rappresentando così un problema per l’incolumità delle persone. Gli alberi caduti tra la notte di sabato e domenica mattina, non hanno causato danni a persone, a rimetterci sono state però due auto in sosta dove l’albero si è ‘appoggiato’. Gli ultimi a finire nel mirino sono stati quelli del Parco della Pace, con folte chiome e in parte inclinati. L’Amministrazione ha comunque fatto sapere che lo stato degli alberi è costantemente monitorato in compatibilità con mezzi e personale a disposizione in tutto il territorio