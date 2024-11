Albero di Natale "finto", la città perplessa

Spunta a sorpresa un nuovo albero "moderno ed ecologico (perchè evita di estirpare un abete)" in piazza Pergolesi, davanti al Santuario delle Grazie, arrivano subito nette prese di posizione nonostante non sia ancora illuminato. "Personalmente non verrei a Jesi a vedere questo albero se fossi di un’altra città – commenta il consigliere di opposizione Francesco Rossetti -. Al di là del gusto comunque quest’albero è un’espressione di pauperismo. Si comprende il voler risparmiare su un albero vero, ma molte sono le soluzioni (luci, installazioni...) che possono comunque lasciare a bocca aperta e mantenere lo spirito del natale. Qui siamo alla cinesata di plastica che sembrerebbe pensata dal Grinch". Anche molti commenti social bocciano la scelta dell’albero stilizzato "ecologico, in plastica" al posto di quello tradizionale che negli ultimi anni veniva posizionato di fronte palazzo della Signoria in piazza Colocci. Qualcuno però suggerisce: "Spento è brutto, acceso migliora. E’ uguale a quello di Senigallia dell’anno scorso". "Il Presepe lo faranno o offendiamo le altre religioni?" chiede un altro. "Ritorniamo alla solita ‘austherity ‘ della sinistra – attacca la consigliera di Fratelli d’Italia Chiara Cercaci -. Tolgono pure i sogni. Il Natale non va toccato, deve rimanere classico". "E’ proprio brutto" esclama il vicino di scranno Antonio Grassetti. "Personalmente non mi piace e spero che per essere ecologico sia quanto meno di plastica riciclata. Questa forma conica mi ricorda altre cose, non sicuramente un albero di Natale. Non mi fa caldo, accoglienza, non mi fa Natale. Mi ricordo che l’attuale maggioranza criticò con un’interrogazione in consiglio il grande orso luminoso che (sindaco Bacci, ndr) portò tanti bambini in città. Spero comunque che quantomeno possa attirare le persone perché è molto importante in questa fase difficile per il commercio jesino". "Se ci fosse anche un albero tradizionale in piazza del Duomo o in altra piazza – commenta il consigliere Giancarlo Catani -, questo potrebbe essere originale. Ma se fosse l’unico in centro, non mi pare assolutamente sufficiente per il nostro Natale". Che l’albero piaccia o meno, non sarebbe stato acquistato ma solo noleggiato con l’illuminazione delle piazze di cui si è fatto carico il Comune. "Brutto, o forse orribile – conclude il presidente di JesiAmo Daniele Massaccesi -. Ce lo meritiamo? Ora togliamo anche la parola Natale e l’opera sarà completa".

Sara Ferreri