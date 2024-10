"Alberto Sordi secret" . Il docufilm sull’attore girato anche a Fabriano

"Alberto Sordi secret" di Igor Righetti, girato anche nella città della carta, alla Festa del cinema di Roma. È il primo docufilm internazionale sulla vita privata del grande attore. L’omaggio all’ottavo re della città eterna è stato proiettato ieri all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Scritto e diretto dal giornalista e conduttore Rai, Igor Righetti, cugino dell’Alberto nazionale, l’opera è anche in lingua inglese e spagnola. Il docufilm, emozionante ma anche molto divertente, si compone di una parte documentaristica con gli interventi inediti di amici e parenti dell’attore tra i quali il regista Pupi Avati, l’annunciatrice e presentatrice tv Rosanna Vaudetti, la nipote di Totò Elena de Curtis e molti altri. Tra questi anche il direttore del relais "Marchese del Grillo" di Fabriano Mario D’Alesio e la chef della struttura Emanuela Della Mora. E poi sempre per restare a Fabriano Fabio Bianchi, già presidente dell’associazione Marchese del Grillo. La villa alle porte della città della carta ha ospitato riprese e interviste. I ciak, oltre a Fabriano a fine primavera scorsa sono stati girati in alcuni luoghi cari all’Alberto nazionale come la capitale, il borgo e il parco archeologico di Ostia antica, Castiglioncello, Narni e San Marino