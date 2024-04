Alex Bravo, la fiction con Bocci. Ora la produzione medita il bis

"Alex Bravo, poliziotto a modo suo", si valutano altre stagioni per la serie televisiva. Le riprese dell’avvincente poliziesco sono entrate nel vivo e dopo giorni di ciak, che hanno interessato anche Loreto, il cast è tornato in città dove, all’interno del palazzetto Baviera, ha sede il "commissariato". Tra fughe in auto, investimenti e momenti di relax, la spiaggia di velluto si è rivelata la location ideale per girare la serie televisiva, che sarà trasmessa in autunno su Canale 5. Dodici puntate che vedranno i protagonisti Marco Bocci e Federica De Benedettis in azione. Le scene sono state girate in gran parte della città: dal Foro Annonario, passando per la Rocca Roveresca, il palazzetto Baviera, la Rotonda a Mare, il Cesano, il lungomare e poi appartamenti privati, oltre a numerosi luoghi della provincia di Ancona, ma anche Marotta, nella provincia di Pesaro e Urbino. Una vasta scelta, dunque, che ha spinto la produzione a valutare Senigallia come location anche per eventuali altre serie della stessa fiction. Senigallia si prepara a finire con i suoi monumenti sul piccolo schermo, scrollandosi così di dosso il ‘marchio’ città alluvionata, diventando la città della fiction. Ma a fare da rampa di lancio alla spiaggia di velluto sarà questa estate anche il 30esimo European H.O.G. rally, dal 6 al 9 giugno: non un raduno, non una manifestazione, ma un vero e proprio festival per motociclisti e non, intriso di moda, musica e specialità gastronomiche locali. Un’occasione unica per coloro che hanno intenzione di esplorare nuove strade: un evento gratuito e aperto a tutti, tra cui gli appassionati di motociclismo pronti ad attraversare l’Europa per ritorvarsi. Harley-Davidson sta collaborando con una serie di aziende e marchi italiani per realizzare quello che si preannuncia un evento spettacolare. Diversi anche i concerti che saranno organizzati durante l’evento a cura di Virgin Radio, che sarà presente con un palco in piazza Garibaldi. In attesa del Summer Jamboree ci sarà anche uno spolvero di anni ottanta con il concerto dei Simple Minds e dei Pooh, entrambi attesi sul palco di piazza Garibaldi il primo e il 3 luglio. Un calendario work in progress per lanciare la stagione estiva, e le prenotazioni sono già partite: l’inizio della stagione è stato fissato per il 10 maggio. La sistemazione dell’arenile partirà dal tratto molo – Rotonda e poi si allargherà agli altri tratti, gli ultimi dove saranno spianati gli abbancamenti saranno quelli più sensibile col problema della erosione. si. sa.