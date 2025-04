Alla scoperta di mostre e dei tanti musei aperti

Musei del Circuito Museale di Senigallia rimarranno aperti in questo lungo ponte di primavera per un percorso alla scoperta delle bellezze culturali della nostra Città. Il Palazzo del Duca propone con "Il Realismo magico di Mario Giacomelli" una mostra permanente di una selezione di immagini provenienti dalla Raccolta Civica di Senigallia, che raccontano il percorso artistico di uno dei più grandi fotografi italiani. Lo Spazio Visionaria – Sale Carlo Emanuele Bugatti, ospita, fino a lunedì, le immagini elettroniche di Giuseppe Denti, uno dei protagonisti della ricerca artistica con l’utilizzo di tecnologie evolute nel rapporto creativo con la macchina, in ciò che viene definita arte con il pennello elettronico. Al Palazzetto Baviera sono visitabili le mostre "Elisabetta Gut Plume De Poète" e "Performance74 nelle Immagini di Antonio D’Agostino". L’omaggio ad Elisabetta Gut è costituito da una selezionata esposizione di opere originali provenienti dall’Archivio di Poesia Visiva e del Librismo del Museo. Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera, con ingresso a pagamento, e lo Spazio Visionaria, con ingresso libero, rimarranno aperti da giovedì a domenica dalle 15 alle 20. Negli stessi giorni e negli stessi orari sarà possibile visitare liberamente anche l’Area Archeologica Museo la Fenice.