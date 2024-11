Allarme furti, una banda in azione: quattro colpi nelle case in poche ore

Ancora furti in casa nella periferia di Sassoferrato dove sarebbero stati almeno quattro i colpi messi a segno in una manciata di ore. I soliti ignoti sono tornati in azione nelle zone residenziali di Sassoferrato giovedì pomeriggio appena calata l’oscurità. Complessivamente sarebbero stati quattro i furti messi a segno più altri tentati nella periferia, nelle zone di via Marena, via Cagli e Piano di Frassineta. Analogo il modus operandi dei malviventi i quali sono entrati forzando finestre o porta finestre al piano terra e non solo. Una volta dentro i topi d’appartamento hanno messo tutto a soqquadro a caccia di contanti e gioielli, specie ma non solo nelle stanze da letto.

Non hanno asportato pc, tablet o dispositivi tracciabili. A fare l’amara scoperta sono stati i proprietari, i quali, una volta rientrati a casa e capito di aver avuto la gradevole visita hanno avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri a caccia di eventuali impronte da lasciare. Il bottino ammonterebbe a qualche centinaia di euro, ma è ancora da quantificare. Ingenti i danni agli infissi. L’allarme corre sui social network dove alcuni residenti, scoperti i furti, hanno avvisato della presenza della banda. Qualcuno ha avvistato un’auto di grossa cilindrata, un’Audi A6 nera, che sarebbe stata notata aggirarsi proprio nelle zone prese di mira. Le indagini sono in corso. La raccomandazione è sempre quella di segnalare alle forze dell’ordine persone o movimenti sospetti. sa. fe.