All’Italia è di scena: "Cappuccetto RosShow" col Batuffolo di Pesaro

Parte oggi la rassegna teatrale "Numana non solo estate" al cinema Italia di via Matteotti. "Cappuccetto RosShow" è in programma stasera alle 21. Il teatro Batuffolo di Pesaro presenta una favola per ragazzi il cui titolo dice già tutto o quasi: Daniele, Massimo, Tommy, il lupo e altri allegri personaggi metteranno in scena una delle favole più conosciute. Biglietto unico dieci euro. Ingresso gratuito fino a 14 anni. Prenotazioni e informazioni al 3331445056 (anche via Whatsapp). L’organizzazione dello spettacolo per ragazzi è targata Fita Marche. Il prossimo appuntamento è sabato 11 gennaio.