Allo Slash Club di Castelfidardo è grande padel con i campionati assoluti: 30 le coppie in gara

Sono cominciati lunedì 18 novembre e andranno avanti sino alla finale di domenica 24 i campionati assoluti di padel delle Marche allo Slash Club di Castelfidardo. Una manifestazione che attesta ancora una volta l’ascesa del movimento padelistico nelle Marche. Buona l’adesione tra i migliori atleti della regione per questa edizione che si preannuncia molto lottata. Saranno infatti 30 le coppie che si sfideranno per conquistare il titolo nella parte maschile del tabellone, 12 nel misto e ben 16 coppie pronte a sfidarsi in quella femminile. Le coppie da tener d’occhio sono sicuramente Pescetti/Giammarino, testa di serie numero uno nel main draw maschile, ma occhio pure alla testa di serie numero due formata dal duo Paoletti/Gabrielli nella parte bassa di tabellone. Menzione particolare per la giovane coppia fermana composta da Brasili/Paoletti capace di portarsi a casa un Open di livello come quello dello Young Padel Arena di Perugia. Per le donne, occhi puntati sulla solita Maddalena Cini, campionessa in carica, in coppia con l’altra campionessa Laura Battistini. La Cini quest’anno difenderà ben due titoli, oltre a quello femminle infatti scenderà in campo anche nel misto al fianco di Alessandro Pescetti. L’altra coppia favorita dai pronostici, la numero due del tabellone, è formata dalle maceratesi Carducci/Magnante. Insomma ci sono tutti gli ingredienti affinché sia un Galà del padel marchigiano di assoluto livello. Si perché al termine della competizione verranno premiati, oltre le coppie vincitrici, i migliori atleti e atlete che si sono contraddistinti per risultati conseguiti nell’arco della stagione 2024, per una festa della pala da vivere all’insegna della convivialità.