Alloggi popolari occupati: due denunce

Nuovi alloggi popolari occupati abusivamente, stavolta non in centro ma nel quartiere San Giuseppe. All’interno di uno dei due trovati anche pochi grammi di hashish e un bilancino di precisione che lascia pensare ad attività di spaccio.

La polizia locale appone i sigilli e gli abusivi si presentano al comando per chiedere i loro effetti personali.

Tutto sarebbe partito da alcune segnalazioni che parlavano di via vai negli alloggi popolari di via Granita i quali, teoricamente avrebbero dovuto essere liberi. Alcuni si erano impossessati abusivamente di due abitazioni, utilizzandole poi tranquillamente.

L’intervento della polizia locale, insieme al personale dell’Erap, Ente regionale alloggi pubblici, ha "posto fine all’occupazione – spiegano dall’amministrazione comunale - riportando i due immobili nella disponibilità dell’Ente per una prossima legittima assegnazione a famiglie regolarmente iscritte in graduatoria". Nell’edificio di via Granita l’Erap ha chiesto l’assistenza della polizia locale per riprendere possesso dei due alloggi.

"Nel primo, dove erano presenti tutti gli elementi utili ad intendere che vi viveva stabilmente qualcuno – spiegano dal Comune - sono stati ritrovati i documenti di una coppia di giovani - l’uomo tunisino, di origine tunisina ma con nazionalità italiana la donna - e anche sostanza stupefacente e un bilancino di precisione".

"Nel secondo, sono stati trovati pochi elementi (come cibo avariato e alcuni abiti) ma nulla che potesse consentire sul momento l’identificazione dell’occupante. Entrambi gli alloggi sono stati sigillati a cura di una ditta specializzata intervenuta sul posto. Sarà ora cura dell’Erap – concludono dal Comune - procedere alla sistemazione degli stessi e assegnarli a chi ne avrà titolo".

L’indomani, i due tunisini che abitavano irregolarmente lo stesso alloggio si sono presentati al comando di polizia locale: hanno ammesso di essere gli occupanti abusivi e chiesto di poter tornare nell’alloggio per recuperare i propri effetti personali.

Dopo l’identificazione, entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva, mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulla presenza dell’hashish e del bilancino di precisione ritrovati in casa e sequestrati.

A breve potranno ritirare i loro effetti personali.

Nei mesi scorsi le occupazioni abusive con tanto di allaccio abusivo all’energia elettrica del Comune erano stati scoperti in centro, a due passi da piazza Federico II.