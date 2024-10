Alluvione, raccolta fondi con un evento al PalaLiuti

Anche il Rotary Falconara scende in campo a sostegno della comunità di Castelferretti. Non è passata inosservata, infatti, la locandina che sta circolando in queste ore sui social, in merito all’iniziativa programmata per domenica 20 ottobre alle 17. Il PalaLiuti, soltanto lambito dalle piena di acqua e fango, sarà teatro del concerto della band ‘La sera dei miracoli’ per un emozionante tributo a Lucio Dalla. Il messaggio, che si scorge nello stesso volantino, è chiaro: "Deve tornare così". Riferimento a piazza della Libertà, ripulita in tempi brevi, ma divenuta simbolo, al pari della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, dell’alluvione del 19 settembre scorso. Dalle prime informazioni, l’evento sarà patrocinato dal Comune di Falconara e organizzato dal Rotary falconarese in collaborazione con il Distretto 2090. La partecipazione all’evento avrà un costo di 10 euro e il ricavato finale sarà successivamente devoluto a chi sta fronteggiando la difficoltosa sfida della ripartenza. Un’altra iniziativa, per la quale però non sono trapelati ulteriori dettagli, è legata proprio alla chiesa della frazione, duramente colpita dall’ondata alluvionale. Ma anche in questo caso le parole utilizzate sono cariche di speranza per il paese: "Il nostro organo tornerà a suonare". E ancora: "In qualche modo ci rialzeremo e inizieremo con la musica. La nostra parrocchia, la nostra comunità hanno bisogno del sostegno di tutti". A breve, hanno fatto sapere dall’Acli, saranno comunicate le date. Intanto la comunità ha ripreso a vivere, riunendosi proprio nella parrocchia che rappresenta un punto di riferimento per tanti. L’oratorio e i suoi spazi esterni, quando il tempo l’ha permesso, sono utilizzati per le sante messe. Di recente, invece, si è scelto di ripiegare sulla Sala della Comunità, ugualmente bonificata dopo che l’acqua aveva invaso tutto. E ora quelle iniziative solidali che possono aiutare le persone a sentirsi meno sole, dopo quanto vissuto in quella giornata di dolore.