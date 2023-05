"Alluvione, ripartiamo nonostante i rischi"

Domani è il giorno della riapertura della gelateria di Paolo Brunelli: "Sono troppo legato a via Carducci". Lunedì, ventiquattro ore prima dell’ultima scampata esondazione gli avevano appena consegnato la gran parte dei macchinari, gli altri erano risultati irrecuperabili perché inondati da acqua e fango dopo l’alluvione del 15 settembre 2022. "Quando abbiamo rimesso piede in via Carducci, dopo l’alluvione, abbiamo optato per una totale purificazione. Non che si fosse salvato granché, intendiamoci. Ma persino le briciole rimaste, un paio di luci e poco più, sono state accantonate per voltare pagina in maniera netta – spiega lo chef del gelato –. Riccardo Diotallevi, amico e architetto che si è preso cura di noi e del nuovo progetto, ha perpetuato e mitigato l’immagine di Combo, il negozio di Marzocca, con l’accento sugli stessi colori, su materiali affini". Quello che riapre domani alle 14, sarà un locale tutto nuovo dove il protagonista sarà sempre il gelato, ma non mancheranno tante altre specialità targate Paolo Brunelli.

"Il progetto ha fatto scoprire che nella sezione del locale, larga quanto alta (un quadrato quasi perfetto) era possibile inscrivere un cerchio. Quel cerchio oggi fa da corona al laboratorio e indirizza lo sguardo là dove tutto nasce – prosegue -. Il movimento circolare fa nascere il gelato: è quello ripetuto e continuo della mantecatura. Significa omogeneità, assenza di divisione: ecco perché rappresenta sopratutto la nostra squadra, che si è stretta e tenuta insieme in questo anno molto particolare. Dentro quel cerchio ci sono calore, coraggio e testardaggine. Sarebbe stato impossibile ripartire, di nuovo, senza questa energia".

Il legame di Paolo Brunelli con Senigallia e via Carducci è molto forte, così come quello per il suo staff: "Ho scelto di riaprire in via Carducci proprio per questo, nonostante tutti i rischi che ci sono – afferma – lunedì mi hanno consegnato la gran parte dei macchinari, ma non avevo ancora pronta la paratia stagna che ho fatto realizzare appositamente con 140 centimetri di altezza. Riapriremo con tante novità, chi vorrà da sabato (domani), dalle 14 alle 23 saremo in via Carducci".

La gelateria Brunelli rappresenta un’eccellenza della spiaggia di velluto e la sua riapertura era tra le più attese dopo il tragico evento di settembre. Paolo si è preso un po’ di tempo per organizzare il tutto e ripartire più forte di prima: "Siamo carichi".

Silvia Santarelli