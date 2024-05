Altre scritte, è caccia alla banda di vandali

"Wake up!" la scritta nera a caratteri cubitali non campeggia solo nel salotto buono e in particolare lungo corso Matteotti e su una panchina di piazza Pergolesi ma anche nella zona del centro commerciale il Torrione. All’ingresso sotto la galleria dell’ex Sima e sotto nel parcheggio sotterraneo.

Si tratterebbe di ragazzi tra i 16 e i 20 anni ma non sono stati ancora individuati. Sono infatti stati ripresi da alcune telecamere del Comune e dei negozi del centro e della zona tra Porta Valle e il parcheggio delle Conce ma erano a volto coperto e sarà piuttosto difficile arrivare ai loro nomi.

Una banda che per il gusto del proibito ha imbrattato diversi beni pubblici tra cui le panchine e la nuova pavimentazione in arenaria di corso Matteotti. Sarebbero stati 4 o 5 ragazzi ad agire, bomboletta spray alla mano nella notte tra sabato e domenica scorsi. Dalla zona di Porta Valle e del Torrione sarebbero saliti in centro per dare sfogo alla loro noia a suon di "svegliatevi!", una frase cui appare piuttosto difficile dare un senso.

sa. fe.