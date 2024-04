Alunni scienziati. Lorenzo in corsa per la vittoria

Lorenzo Stefanini, studente del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona, è tra i cento alunni-scienziati di tutta Italia che parteciperanno all’ambita competizione del Campionati della Fisica. Lo studente, che dovrà sostenere l’esame di Maturità tra circa due mesi, frequenta la classe 5E (indirizzo Scientifico) della scuola di via Gossens e si è qualificato alla finale nazionale. Domani (10 aprile) e giovedì (11), Lorenzo si giocherà l’accesso alle fasi internazionali con altri 99 talenti italiani della Fisica. Intanto, per il Galilei, è già un successo essere arrivati alle fasi nazionali: è la prima volta che accade in 50 anni di vita di questo istituto. "Lorenzo Stefanini, uno dei nostri scienziati in erba, ha raggiunto tale traguardo con tenacia e determinazione. E a lui, da parte di tutta la scuola – fa sapere la preside, professoressa Alessandra Rucci – vanno gli auguri più calorosi e un grosso in bocca al lupo. Lorenzo, tutta la comunità scolastica fa il tifo per te, forza!". Il progetto è stato coordinato dalla docente di matematica e fisica, Laura Polenta. "Un risultato che non mi aspettavo, sono rimasto stupito, anche se già lo scorso anno avevo superato le fasi d’istituto. Conoscevo le difficoltà di queste gare – ha evidenziato Stefanini al Carlino – che spesso risiedono proprio nella comprensione del fenomeno fisico, ancora prima di arrivare alle varie formule del problema". Soddisfatta la prof Polenta: "Siamo felici di questo avvenimento, che si aggiunge al successo del Galtech (Galilei Institute of Technology) in cui abbiamo racchiuso progetti di matematica e fisica".