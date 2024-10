Ambiente, il Pd attacca: "La giunta è in confusione"

"Centrodestra, sull’ambiente nebbia totale". A sostenerlo è il gruppo consiliare del Partito Democratico dorico che attacca il sindaco Silvetti, che dell’ambiente ha voluto tenersi la delega, e la sua giunta su un tema molto delicato. Dalla consulenza saltata con il coordinatore del PIA 1 e 2, Floriano Bonifazi, al molo Clementino, passando per Pums e il recente ‘Ancona Blue Agreement’: "Durante la campagna elettorale la destra ha annunciato la consulenza speciale del dottor Bonifazi, predicando sulla sensibilità ambientale, impegnandosi formalmente con i movimenti ambientalisti della città e sottoscrivendo impegni. A distanza di un anno e mezzo, però, le criticità e le incoerenze sono più di una. Il sindaco Silvetti, dopo aver cucito rapporti con i movimenti ambientalisti, non ha mai intrapreso alcun atto vero contro la realizzazione del Molo Clementino, astenendosi addirittura sulla revoca della delibera n.50 proposta da Altra Idea di Città e facendosi garantire un finanziamento per la realizzazione dell’Arena sul mare da MSC. La maggioranza di destra ha rinunciato prima alla ciclabile tra Torrette e stazione, poi alla pista ciclabile tra la stazione e il centro, già finanziata, realizzando al suo posto una vera e propria autostrada urbana in via Marconi. Quanto alla riapertura della Stazione Marittima il PUMS chiarisce che si tratta solo di chiacchiere. Su quella tratta pare sorgerà un collegamento con uno shuttle elettrico, una proposta del centrosinistra copiata e incollata. Oggi leggiamo le dichiarazioni di Bonifazi che, escluso da qualsiasi riflessione anche in merito alla gestione del PUMS, è intenzionato ad abbandonare ogni collaborazione con l’amministrazione comunale. E ciò nonostante fosse anche intervenuta la cosiddetta filiera, con il Presidente Acquaroli che si era fatto garante della prosecuzione del rapporto, convocando il professor Bonifazi e il sindaco in un summit".

I Dem commentano negativamente anche la firma del sindaco sul ‘Blue Agreement’: "Il Comune non riveste alcun ruolo nel merito dell’accordo, le interlocuzioni sono promosse dall’Autorità portuale e dalla Capitaneria di porto di Ancona e avviate con i rappresentanti delle agenzie marittime. Con l’accordo è stata condivisa l’opportunità di anticipare la mitigazione degli effetti generati dall’emissione in atmosfera dei gas combusti prodotti dalle navi – soprattutto RO/RO e passeggeri -, attraverso l’adozione, su base volontaria, di misure e accorgimenti tecnici. Ma nell’accordo sono previste diverse deroghe che nella sostanza possono ridurre l’efficacia dell’accordo stesso, anche rispetto all’accordo precedente del 2018. Su tempi, durata e modalità dell’accordo sono tante le anomalie che andrebbero chiarite".