AN Brescia, 20 gol di speranza: risorge in Pallanuoto contro Catania

L’AN Brescia chiude la peggior striscia in Italia degli ultimi cinque anni tornando al successo contro Catania in una partita con tante luci (e qualche ombra).

Dopo i ko con Savona e Ortigia, e un passo falso in Champions League contro il Novi Beograd, la squadra di Sandro Bovo regola i siciliani per 20-10.

Durante l’incontro, i marcatori di Brescia hanno mostrato una prestazione solida: Del Basso ha segnato 5 gol, Dolce 4, Irving 3, Lazic 3, Renzuto Iodice 2 e altri contributi da Faraglia e Gianazza.

Nonostante la vittoria, per la squadra lombarda la strada è ancora lunga, soprattutto sul fronte difensivo dove sono necessari ulteriori affinamenti.

Bovo dovrà lavorare per consolidare una difesa che finora ha mostrato alcune crepe, nonostante il punteggio ampio a favore.

La vittoria arriva in un momento cruciale per Brescia che, dopo i recenti insuccessi, era sotto pressione.

Il risultato positivo passa soprattutto per le quattro reti della coppia Gianazza-Lazic. Ritrovare i centroboa, dopo lo 011 in superiorità numerica con Ortigia, è certamente sintomo di un gioco che è riuscito a trovare una maggiore profondità.

Il prossimo impegno per AN Brescia è previsto per il 17 ottobre, quando affronterà lo Steaua a Bucarest nella terza giornata di Champions League: ennesima sfida da non fallire per una squadra in costruzione.

Classifica Serie A1: Pro Recco, Trieste 12 punti; Telimar, Savona 9; Ortigia 7; Iren Genova Quinto, Astra Roma, AN Brescia 6; De Akker Team 4; Catania, CN Posillipo, Roma Vis Nova, Salerno 3; RN Camogli 0.

AN BRESCIA-CATANIA 20-10 (5-3, 5-2, 3-1, 7-4)

Alessandro Luigi maggi