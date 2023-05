Anagrafe, successo per il primo open day

E’ stato un successo il primo open day dell’Ufficio Anagrafe di Osimo organizzato per smaltire la lunga lista di attesa dovuta a carenza di organico. Nel pomeriggio di venerdì, grazie a due dipendenti in servizio, sono state rilasciate 35 carte di identità, mentre ieri mattina, con un solo operatore ne sono state emesse 25. In generale corrispondono a circa il 10 per cento delle prenotazioni in attesa fino a settembre. Per questo l’amministrazione comunale chiederà ai propri dipendenti la disponibilità per organizzare almeno altri due open day durante l’estate. Nel frattempo l’amministrazione comunale cercherà di rinforzare il personale dell’ufficio Anagrafe stato civile che ha perso negli ultimi tempi tre dei sette dipendenti, motivo che ha inevitabilmente inciso sulle attese lamentate dai cittadini. Due dipendenti saranno assunti a tempo indeterminato tramite mobilità o graduatorie già in essere, un altro invece a tempo determinato per accelerare i tempi. Inoltre, dei quattro a disposizione ora, uno è stato appena abilitato al rilascio delle carte d’identità dal Ministero e dunque aiuterà ad aumentare le risposte agli utenti durante i giorni infrasettimanali.