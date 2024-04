Anche Gimbo Tamberi tifa per lui. Intervento bis per il campione Petrucci: "E’ stato lo schianto più spaventoso"

Intervento alla clavicola perfettamente riuscito per il pilota di Superbike Danilo Petrucci, ricoverato da giovedì scorso all’ospedale regionale di Torrette. Con ogni probabilità, il 33enne originario di Terni con un lungo trascorso anche in Motogp, sarà dimesso nella giornata odierna e potrà, dunque, tornare a casa dopo quel terribile incidente avvenuto in un crossodromo di Cingoli durante una sessione di allenamento. Il ‘Petrux’ è stato operato dall’equipe guidata dall’ortopedico dei campioni, il dottor Raffaele Pascarella, primario della Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. "Abbiamo effettuato l’intervento di osteosintesi con placche e viti – ha raccontato il medico al Carlino – Mi chiede i tempi di recupero? Sapendo lo sport che pratica, consiglierei di essere prudente e attuare un’ottima riabilitazione".

Secondo le indiscrezioni, l’atleta vorrebbe bruciare le tappe per poi farsi trovare pronto ai prossimi impegni programmati a giugno. E visti i precedenti pazienti speciali trattati da Pascarella, la cosa non sembrerebbe utopia. Basti pensare ai campioni del mondo di Motogp Valentino Rossi e Francesco Bagnaia. Il leggendario ‘The Doctor’ rimediò una frattura scomposta a tibia e perone ai primi di settembre 2017. A distanza di 25 giorni, chiuse miracolosamente quinto nel Gran Premio di Aragon. A tempo di record anche il recupero di ‘Pecco’, che dopo la frattura della tibia a Brno nell’agosto 2020, a metà settembre di quell’anno rientrò in gara a Misano e collezionò uno storico secondo posto nella categoria regina dei motori.

Per ‘Petrux’, tuttavia, potrebbe volerci di più. "È stata una delle cadute più spaventose della mia vita", aveva scritto lui stesso sui social, a margine del violento schianto a terra dopo aver perso il controllo della moto. Non solo la clavicola fratturata, ma anche la mandibola in più parti (la situazione più complessa, ndr), alcuni denti lesionati e diverse lacerazioni cutanee. Un quadro che aveva determinato un’immediata e delicata operazione alla mandibola in Chirurgia Maxillo-facciale diretta dal dottor Paolo Balercia ed eseguita dal dirigente medico Francesco De Feudis, in collaborazione con il dirigente medico Carmine Racano, il medico specializzando Giulio Cirignaco e l’anestesista Marco Antognini. A distanza di pochi giorni il nuovo intervento con Pascarella. A Petrucci anche gli auguri speciali dell’eroe olimpico di salto in alto, Gianmarco Tamberi: "Forza Campione", il pensiero di Gimbo su Instagram.