Anche morire costa di più. Crescono i canoni dei loculi

"L’amministrazione comunale sta cercando di mettere mano ad anni di abbandono da parte della vecchia giunta". A dirlo sono stati gli assessore della giunta Silvetti, Stefano Tombolini ai lavori pubblici e Daniele Berardinelli al verde, e l’attuale capo di Ancona Servizi (ex Mobilità & Parcheggi), Giorgio Luzi, che nel corso della passata legislatura ha svolto un incarico anche in Anconambiente. Durante la commissione dedicata ai cimiteri sono emersi i problemi e i limiti del settore cimiteriale, ciò che si sta facendo e si farà nei prossimi mesi e anni. C’è una carenza di risorse e questo è legato alle variazioni di bilancio, con fondi non sufficienti dedicati al settore. Le manutenzioni latitano e per reperire soldi l’amministrazione sta pensando all’adeguamento, al rialzo, dei canoni concessori dei loculi e degli ossarini: "L’aumento medio dovrebbe aggirarsi tra i 300 e i 400 euro, a seconda delle tariffe legate alle posizioni _ hanno confermato i responsabili del servizio lavori pubblici, con l’avallo dell’assessore Tombolini _. Tra loculi e ossari l’eventuale aumento dei canoni dovrebbe portare in dote circa 200mila euro all’anno". Tombolini ha parlato anche di strategia: "Noi abbiamo cambiato l’approccio del sistema cimiteriale. Basta realizzare nuovi loculi, sì a una sua autosostenibilità _ ha detto l’assessore ai lavori pubblici rispondendo all’ex collega Stefano Foresi _. Il progetto dell’impianto di cremazione è stato presentato nel 2007, ma da allora nessuno è stato capace di convertirlo in realtà. Perché non lo avete fatto invece di costruire nuovi loculi. La vostra gestione è stata scolastica, la nostra è manageriale: muoiono le persone, costruiamo loculi. Non funziona così". Foresi aveva ricordato come dal 2020 al 2023 la giunta di centrosinistra aveva investito 6 milioni di euro nei cimiteri e commentato una frase di Giorgio Luzi, messo a capo delle partecipate dal centrosinistra e ora in sella col centrodestra: "Dispiace per la caduta di stile di Luzi, secondo cui nel 2022 in Anconambiente si è mollata la presa perché i cimiteri sarebbero passati a Mobilità&Parcheggi". Tombolini ha anche auspicato l’abbattimento dei cipressi nei cimiteri: "Fanno troppi danni e sono piante allergizzanti".