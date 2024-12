Ancona alla prova di un altro derby: "Pronti a giocarci questa sfida"

Per l’Ancona quello odierno al Mancini di Castelfidardo è il più derby dei derby. I dorici lo giocheranno senza il sostegno della propria tifoseria organizzata, visto che la Curva Nord ha deciso di restare fuori dallo stadio, ma anche senza tifosi Boccardi e compagni vogliono allungare la striscia positiva e, Castelfidardo permettendo, incamerare tre punti che sarebbero fondamentali per avvicinarsi con maggiore serenità e consapevolezza alla pausa natalizia. Tra i dorici rientrano uno tra Laukzemis e Bianchi tra i pali e Magnanini in difesa, per il resto undici simile a quello di domenica scorsa.

Sul momento dei biancorossi ecco Massimo Gadda: "Abbiamo trascorso una settimana positiva e siamo pronti per affrontare l’ennesimo derby della stagione contro un Castelfidardo che sta facendo grandi cose, visto che ha vinto cinque delle ultime sei partite di campionato. Una squadra in piena salute e con grande morale. Ma anche noi arriviamo bene a questo confronto, cinque risultati utili consecutivi non sono pochi. Siamo pronti per giocarci questo ennesimo derby che alla fine sarà sicuramente una bella partita perché si affrontano due squadre che stanno bene".

Sulla tattica e sul modulo da adottare il mister prosegue: "Più o meno restiamo con il modulo che abbiamo utilizzato domenica scorsa. Dobbiamo capire bene come iniziare, davanti, visto che siamo un po’ corti come cambi, ma a livello tattico non cambia niente. Ormai abbiamo una nostra precisa identità".

In difesa rientra Magnanini come braccetto di sinistra, l’alternativa dall’altra parte è tra Boccardi e Rovinelli: "Abbiamo cinque ragazzi tutti forti – prosegue Gadda –, rientrerà Magnanini dal primo minuto e poi vediamo chi riposa, fermo restando Codromaz al centro della difesa. Il campionato è lungo, c’è spazio per tutti". Sul portiere e sugli under che verranno utilizzati il mister chiarisce: "Penso che sia arrivato il momento di utilizzare Laukzemis o Bianchi, il 2006 sarà un giocatore di movimento, uno tra Useini, Azurunwa e Bikovskis. Fermo restando che il portiere Bellucci ha fatto la sua parte e avrà modo di giocare ancora". Gadda si sofferma anche sull’avversario: "Una squadra compatta, con morale, molto pericolosa nelle ripartenze, che gioca come noi, con un 3-5-2. Il tutto su un campo sintetico cui ci dovremo adattare velocemente". E sui tifosi che resteranno fuori dallo stadio conclude: "E’ una scelta che condivido, ma comunque si faranno certamente sentire".

Giuseppe Poli