Ancona calcio: mercato aperto per trovare l'attaccante ideale

Sono il mercato e tutte le sue sfaccettature del periodo a tenere banco in casa Ancona, nonostante ci siano anche aspetti societari da definire al più presto, ma, soprattutto, la partita di Castelfidardo.

Il punto sul mercato, che chiuderà ufficialmente i battenti mercoledì prossimo ma che poi è sempre aperto per giocatori che ottengano lo svincolo dalle rispettive società di appartenenza, lo fa il direttore sportivo Pietro Tamai: "Non è semplice far uscire giocatori forti, in questo periodo, ma stiamo cercando di trovare la soluzione giusta per quello che ci manca e che secondo noi è fondamentale".

Obiettivo principale? L’attaccante, il centravanti, l’uomo d’area di rigore: "La sensazione mia, condivisa dal mister e dalla società è quella che dietro siamo a posto, in mezzo abbiamo diversi giocatori validi, mentre finora quello che ci è mancato è qualche gol in più e un giocatore con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo in rosa".

I nomi sono tre, quelli già citati nei giorni scorsi, e dunque Ameth Fall, in uscita dal Chieti, Cherif Diallo, ex Ravenna con Gadda, e attualmente al Dolomiti Bellunesi, e Nicholas D’Este del Follonica Gavorrano.

Dei tre l’unico che la società di appartenenza ha dichiarato in uscita è proprio l’ex Samb Fall: "Stiamo chiacchierando, ma non solo con lui – prosegue Tamai –. Dobbiamo capire anche l’aspetto economico e poi vedremo se è una situazione percorribile, perché Fall ha un mercato importante, l’hanno chiamato tantissime squadre di serie D e noi dobbiamo mantenere il budget. Anche per questo servono le uscite, per avere le somme necessarie per andare sul mercato, cedendo giocatori che non giocavano e reinvestendo sull’attaccante.

D’Este è un altro giocatore importante, con caratteristiche che ci possono fare comodo, ho parlato con il procuratore, in questo momento però non è in uscita. E c’è anche Diallo, che Gadda ha avuto lo scorso anno, ma anche lui è in una società che non intende privarsi del giocatore".

Fall potrebbe essere l’attaccante che, come ha detto di recente Guerini, può fare al caso dell’Ancona del prossimo anno? Tamai chiarisce: "Stiamo facendo anche questo tipo di valutazione, è forte, integro, ma ha 33 anni. Però è un giocatore che in questo girone e in questa categoria può andare in doppia cifra. In ogni modo vorremmo cercare di dare a Gadda il centravanti durante la sosta, dunque prima di Natale, se ci riusciamo".

Poi c’è anche Antonio Varriale, che si sta allenando con l’Ancona da oltre un mese: "Anche lui è un giocatore che sarà integrato a breve e che ci darà una grossa mano. A gennaio potrebbe essere subito con noi, siamo ai dettagli".

Ieri l’Ancona s’è allenata al Dorico: Gadda ha mescolato titolari e meno titolari, difficile capire chi partirà nell’undici iniziale a Castelfidardo. La sensazione è che lo staff abbia deciso di dare nuovamente fiducia a Laukzemis in porta, che è anche un under, il 2006 dovrebbe essere Useini, probabilmente insieme a Marino, l’altro 2005.

In questo modo il 3-5-2 dovrebbe prevedere Boccardi, Codromaz e Rovinelli dietro, Pecci, Useini, Gulinatti, Sare e Marino a centrocampo e più avanti Alluci insieme a Martiniello, oppure Alluci a centrocampo al posto di Sare, con Martiniello affiancato da Amadori. Rifinitura stamattina sempre al Dorico.

Giuseppe Poli