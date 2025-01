Ancona è capitale del "sitting volley"

Sitting volley, cioè pallavolo giocata seduti per terra, come strumento di inclusione e di partecipazione soprattutto per i più giovani, da diffondere nelle scuole e nelle società sportive del territorio. Circa un anno fa Ancona aveva ospitato le finali di Coppa Italia, ora si candida come città promotrice della nuova disciplina sportiva che mette sedute a fianco, a giocare sotto rete, persone con disabilità e altre che non ne hanno affatto. L’iniziativa del Comune di Ancona e della Regione Marche si chiama "Ragazzi di classe", progetto inclusivo destinato alle scuole, che si propone di sensibilizzare gli studenti delle scuole cittadine sul tema dell’inclusione delle persone con disabilità attraverso la pratica di questa disciplina paralimpica. Con il contributo della Regione Marche e grazie alla collaborazione dell’ufficio scolastico regionale, la società Scuola di Pallavolo Fermana ha potuto organizzare una serie di lezioni in palestra per sviluppare nei ragazzi un approccio alternativo allo sport, proprio in direzione dell’inclusione sociale. Testimonial dell’iniziativa Emanuele Fracascia, ex ct della nazionale italiana maschile di sitting volley. Tutte le lezioni vengono svolte in orario curriculare nelle palestre delle scuole aderenti, gli istituti che hanno aderito finora sono quattordici, e c’è ancora tempo per iscriversi. Martedì 25 febbraio al PalaPrometeo Estra si svolgerà una festa conclusiva con tutte le scuole partecipanti, che al momento sono Buonarroti, Rodari, Falcone, Donatello, Faiani, Leopardi, Pascoli, Fermi, Volta, Pinocchio, Pinocchio succursale, Montesicuro, Conero e Marconi.

g.p.