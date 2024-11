"Ancona è un’idea". L’ultimo brano di Spazzi e l’amore per la città

"Ancona è un’idea" nelle note della canzone di Stefano Spazzi, uscita pochi giorni fa. Il cantante anconetano ha pubblicato il suo ultimo singolo dedicato alla città. Una sorta di narrazione cinematografica alla ricerca delle stagioni emotive del passato, con continui flashback di un ricordo sbiadito legato ad un’atmosfera che forse si sta perdendo. L’arrangiamento di Pino Gulizia (che ha collaborato tra gli altri anche con Fausto Leali e Rosanna Fratello) ben si concilia con il videoclip emozionante di Lorenzo Francella. La batteria è di Primiano Pavani: "Ero al Passetto quando ho avuto l’ispirazione – racconta Spazzi – Quella sera è salita una bella brezza, fra pitosforo e scogliere. E non ho potuto fare a meno di coglierla. Con la buona stagione, verso via Trieste, ci sono delle piante di tiglio molto belle. Nella mia testa, si sono fuse queste immagini per me descrittive. Ed è partito un viaggio spirituale nelle sensazioni di questa città, negli anni della mia Ancona. Vedete – spiega – ognuno ha la sua visione di Ancona, ed è giusto così. Abbiamo tutti dei ricordi precisi legati a dove sei cresciuto, alle facce che vedevi, alle stagioni che si avvicendano. Io viaggio spesso per lavoro, ma questo è il luogo più bello del mondo". In Ancona è un’idea si scorge il pensiero dell’autore: "Non sono uno di quelli che ha un senso di costrizione derivante dal vivere in provincia. Guardi che la provincia mi ha dato tanta ispirazione e tanti spunti di riflessione. Certo, ha i suoi limiti – fa notare – Oggi però trovo che le cose siano cambiate. Fino a una 15ina di anni fa i treni passavano su altri binari, non certo qui. Insomma, te li dovevi andare un po’ a cercare, non avevi le opportunità che magari avevi altrove. Ma ripeto: sono convinto che la provincia sia talvolta una risorsa, non un limite". Spazzi si esibirà dal vivo nello spettacolo "La cura" previsto per mercoledì 27 allo Sperimentale (ore 20.45), in occasione di una giornata di beneficienza dedicata all’Oncologia pediatrica. Nicolò Moricci