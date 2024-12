Ancona: la decisione di non aprire i mercati domenicali prima di Natale

Assessore Angelo Eliantonio, l’ultima querelle con i bancarellari: perché la scelta di non farli aprire nelle domeniche prima di Natale? "Sono tre domeniche. Ricordo che il mercato è accolto per la prima volta in Corso Garibaldi, dove gli ambulanti sono stati per un anno e aperti sei giorni su sette. Siamo stati gli unici a scegliere, coraggiosamente, di farli stare lì e nel mentre abbiamo compendiato le esigenze degli esercizi in sede fissa, sui quali la pressione sarebbe stata eccessiva sotto Natale. Non ci sembrava una scelta di buon senso".

Eventi: previste novità nel cartellone? "Stiamo cercando di implementarlo: 14, 21 e 28 dicembre avremo concerti in piazza Roma, oltre a quello di chiusura a cavallo dell’Epifania. L’obiettivo è arricchire la proposta prenatalizia e intercettare quel pubblico che, anche grazie agli eventi, raggiunge il centro per acquisti nei nostri negozi".

Primi feedback su Ancona che brilla? "Mi ha colpito un messaggio da una persona che non conoscevo: ‘Luminarie così non si erano mai viste prima’. C’è grande approvazione rispetto alle scelte illuminotecniche, gli allestimenti predisposti ci hanno permesso di essere coerenti rispetto al messaggio di un’Ancona che brilla per davvero. Penso al Viale, elegante e colorato, Corso Carlo Alberto o il Piano, in cui le scelte meno convenzionali sono apprezzate".

E i presepi? "Il presepe monumentale più grande delle Marche, con la cometa, in piazza della Repubblica sta attirando molti visitatori. Da un lato ha una forte valenza spirituale, dall’altro genera attrattività. Sottolineo che, 26 e 29 dicembre, tornerà il presepe vivente al porto antico, forse l’unico scalo internazionale ad accogliere una simile rappresentazione della Natività. Creeremo un percorso ideale, dal centro al mare, tra fede e bellezza per il pregio dei presepi".

News su Capodanno? "Prossima settimana. Venerdì ho incontrato le categorie e sono rimasto sorpreso dalla loro adesione, quasi storica, nel partecipare. Un numero importante di attività del centro rimarrà aperta quella sera. Ospite dopo il concerto di Alex Britti? Sarà di richiamo, lo annunceremo presto".

Parcheggio Stamira chiuso al Veglione? "Per ragioni di ordine pubblico ci è stato chiesto di prevedere la chiusura. Stiamo studiando alcune possibilità, come quella di nessun ingresso e nessuna uscita durante lo show, per avere un park cristallizzato. Ci saranno posti in meno, l’appello è di usare scambiatori e navette. Ma la gente lo sa e nel grande evento, per il traffico, non abbiamo mai avuto criticità".