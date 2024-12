Ancona, le "Storie del Bosco" del Canguro al Teatrino del Piano

Ultime due repliche per le ‘Storie del Bosco’, in scena oggi e domani pomeriggio (ore 18, Ingresso 7 euro) al Teatrino del Piano di Ancona. Lo spettacolo firmato dallo storico Teatro del Canguro si compone di brevi storie che hanno come protagonisti animali, bambini e fantastici personaggi, e i loro incontri dagli esiti non sempre prevedibili. ‘Ci sono gufi che confessano di avere paura del buio, lupi mangiati da bambini, donnine piccine picciò, giganti grandoni grandò. A volte i vari protagonisti cambiano il loro aspetto ed il loro carattere e di conseguenza il loro rapporto con gli altri. A volte usano strani modi per conservare i loro ricordi e le loro storie. A volte nascondono piccoli segreti. Il racconto non è mai come ce lo saremmo aspettato e questo rende più divertente e curioso ciò che accade sulla scena’.