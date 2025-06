Ancona Napoleonica. Arriva anche il pronipote del grande imperatore

Venerdì, sabato e domenica Ancona riaffermerà il suo spirito napoleonico con eventi e iniziative per conoscere ed approfondire quanto la città sia stata al centro della storia di una delle figure più importanti del XIX secolo, Napoleone. La manifestazione "Anconapoleone. Storia, memoria e cooperazione europea" è stata presentata ieri al Fortino napoleonico di Portonovo, luogo simbolo della presenza ad Ancona dell’imperatore. I tre giorni celebreranno anche l’adesione della città alla Federazione Europea delle Città Napoleoniche - Destination Napoleon. "Un’iniziativa culturale e turistica molto importante – ha evidenziato l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli – che ci fa parlare a turisti italiani e stranieri e ci permette di entrare in una rete internazionale coordinata dal Consiglio d’Europa, capace di costruire un’immagine positiva della città nel contesto europeo. I tre giorni stimoleranno un itinerario all’interno della città che arriva sino a Portonovo e Colleameno non solo per i turisti ma anche per gli anconetani".

Gli eventi legati all’epopea napoleonica inizieranno venerdì 20 giugno, alle ore 18 con visite guidate su "Ancona Napoleonica" (prenotazione edicola IAT piazza Roma- tel 3392922855). Alle 18.30 da piazza Roma partirà un itinerario teatralizzato, nel centro della città sino a piazza del Plebiscito, con rievocatori e attori in abiti napoleonici a cura delle associazioni "Accademia di Oplologia e Militaria" e "Quam Pulchra Es". Sabato 21 alle ore 18 al Ridotto delle Muse, presentazione delle opere del prof Luigi Mascilli Migliorini, membro dell’Accademia dei Lincei, Ordinario di Storia Moderna all’Orientale di Napoli e uno tra i più grandi conoscitori a livello globale di Napoleone Bonaparte. Domenica 22, con in inizio alle 9, alla Loggia dei Mercanti, ci sarà la cerimonia di ingresso di Ancona nella Federazione Europea delle Città Napoleoniche alla presenza di Charles Bonaparte, presidente FECN e pronipote dell’imperatore. Seguirà una tavola rotonda: "Napoleone dominus dell’Adriatico" con gli storici Luigi Mascilli Migliorini, Josko Belamaric e Sergio Sparapani.

Barbara Toce, presidente di FENC, ha tenuto a ribadire come "l’ingresso di Ancona nella Federazione costituisce non solo il modo di riscoprire la città ma anche la possibilità di rafforzare le cooperazioni culturali e turistiche tra le due sponde dell’Adriatico coniugando la strategia della Federazione con quella della Macroregione Adriatico Ionica". Domenica mattina sarà presentata l’app del gioco interattivo dedicato a Napoleone e Ancona. Una specie di escape room all’aperto, un filo rosso che unisce i molti luoghi napoleonici di Ancona, alla conclusione del quale si avrà in dono un gadget. "Ancona ricopre un ruolo centrale nell’Adriatico e su questo ci sarà un’intensa stagione di ricerca" ha detto il prof Antonello Alici. "Tre giorni densi di iniziative che contribuiranno a far conoscere meglio la città. Noi dobbiamo far venire i turisti ad Ancona. – ha concluso Berardinelli – I dati mostrano un trend in crescita a doppia cifra, con i turisti stranieri che hanno superato il 20%, ma dobbiamo anche riempire Ancona di contenuti come questi che potranno dare ulteriori stimoli a chi vuole conoscere la nostra città".

Claudio Desideri