Ancona non sbaglia un colpo. Ora la A3 passa da Sassuolo

Parziali: 25-19, 25-18, 25-17

THE BEGIN : Giorgini, Larizza 1, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni 5, Fantauzzo 12, Tomassetti, Ferraro 3, Ferrini 15, Sansonetti 1, Ujkaj, Santini 17. All. Della Lunga.

TOSCANA GARDEN ARNO; Parentini, Testagrossa 4, Samminiatesi 7, Crescini 4, Berberi 2, Nicotra, Dell’Endice, Aliberti 5, Simoni 7, Taliani, Galoppini, Ciappelli 3, Croce 4, Guemart, Stagnari. All. Mattioli.

Arbitri: Resta ed Erman.

Stavolta Ancona non ha sbagliato come nella prima fase playoff.

La squadra di Della Lunga nella seconda giornata del triangolare finale per salire in A3 vince in tre set contro i toscani di Castelfranco di Sotto.

Ancona non sbaglia una delle partite più importanti dell’anno, sul proprio campo e davanti a tanti ragazzini del settore giovanile a tifare in tribuna. Protagonista di una prestazione sontuosa, emozionante, da grande squadra.

Il sogno chiamato serie A3 è più vivo che mai e sabato, ore 18, a Sassuolo, il sestetto dorico giocherà la partita più importante della stagione.

I marchigiani dovranno vincere contro un Sassuolo che nella prima giornata aveva perso in Toscana al tiebreak.

In attesa The Begin contro Arno è trascinata dal trio delle meraviglie Ferrini-Fantauzzo-Santini, autori di 44 punti complessivi. Nel volley femminile, invece, è andata male sabato alla Pieralisi Jesi che ha mancato il salto in A2 femminile.

Nell’autentico spareggio playoff B1 femminile di Altino le abruzzesi vincono in quattro set festeggiando la promozione e lasciando l’amaro inm bocca alle ragazze jesine.