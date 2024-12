Ancona senza tifoseria organizzata: Curva Nord protesta per biglietti limitati

La tifoseria dorica stavolta ci mette un segno: la pazienza sembra finita e la Curva Nord comunica che domenica pomeriggio resterà fuori dallo stadio. Troppo pochi i biglietti per poter accontentare tutti, molti sarebbero rimasti fuori: è il refrain di un campionato che sta strettissimo a una società come l’Ancona, costretta talvolta a fare a meno della propria tifoseria, come a San Benedetto e ad Ascoli, ma in altre circostanze anche a giocare in stadi sottodimensionati rispetto alla sua storia e alla sua realtà.

Tra l’altro in questa circostanza il biglietto a 15 euro più diritti – che peraltro vale per tutti coloro che si recheranno al Mancini – penalizza il popolo degli spalti. La tifoseria dorica non ci sta: "La Curva Nord Ancona – scrive – comunica che domenica, in occasione della trasferta a Castelfidardo, non parteciperà alla prevendita dei biglietti e che resterà fuori dal settore. Purtroppo la poca capienza del settore ospiti e la prevendita partita in ritardo e complicata dai biglietti nominali, rende alto il rischio di dover vedere ragazzi del gruppo senza biglietto, ragazzi che magari non hanno saltato una partita da inizio anno. Quindi preferiamo stare tutti insieme, tutti uniti, ma al di fuori dello stadio.

Città e piazze come Ancona sono tifoserie complesse da gestire in categorie come la serie D, una gestione e un’organizzazione dell’ordine pubblico che fino ad oggi, in più circostanze, hanno fatto acqua da tutte le parti, con divieti di trasferte, biglietti nominali scritti a mano, ritardi delle prevendite e chi più ne ha più ne metta. Sicuramente durante il campionato capiteranno altre situazioni simili e come Curva Nord valuteremo di volta in volta il da farsi a seconda delle situazioni, mettendo davanti sempre l’amicizia e l’unità del gruppo.

Senza tifo organizzato, dunque, l’Ancona si appresta ad affrontare la trasferta di Castelfidardo: sul fronte mercato dopo Pangrazi ai Portuali, Mazzoni al Matelica e Savor all’Aquila si registra anche l’uscita di Sambou approdato al Piacenza. Il nuovo under Bikovskis è già a disposizione di Gadda da qualche giorno. Quanto all’atteso attaccante, l’impressione è che tutto si deciderà la prossima settimana. Ancona oggi e domani al lavoro al Dorico. Per l’undici da opporre al Castelfidardo il solito dubbio che riguarda gli under: il 2006 in porta, e dunque Filippo Bellucci, oppure a centrocampo con Useini. Il resto della squadra dovrebbe essere quella vista con il Fossombrone.