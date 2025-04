Ancona supera Roma City: vittoria cruciale nel rush finale di campionato

ROMA CITY 1 ANCONA 2

ROMA CITY (4-2-3-1): Salvati; Delmastro, Spina (45’ Alari), Trasciani, Calisto (26’ st Hernández); Marchi (16’ st Costa), Gelonese; Icardi, Bonello (40’ st Ofoma), Limongelli; Meola (13’ st Giorgini). A disp. Merlini, Battistoni, Omohonria, Bamba. All. Boccolini.

ANCONA (4-3-3): Laukzemis 6,5; Bugari 6, Rovinelli 7, Codromaz 7, Magnanini 6; Useini 6, Gulinatti 6, Alluci 6 (21’ Sare 6); Pecci 6 (21’ st Bellucci N. 6), Martiniello 7 (27’ st Battistini 6), Varriale 6,5. A disp. Bellucci F., Bellucci N., Belcastro, Boccardi, Sare, Giordani, Battistini, Gianelli, Azurunwa. All. Gadda 7.

Arbitro: Palma di Napoli.

Reti: 22’ Martiniello, 33’ Meola, 38’ st Rovinelli.

Note - Ammoniti: Pecci, Marchi, Magnanini, Calisto, Costa, Limongelli, Gulinatti; spettatori: 200 circa compresi 90 anconetani; recuperi: 1’ + 5’.

L’Ancona ritrova vittoria e sorriso superando il Roma City. Tre punti pesanti per questo rush finale di campionato, davanti ai propri tifosi giunti da Ancona con uno striscione di contestazione nei confronti dei soci Polci e Marconi. Una prova di carattere, quella dei dorici, senza Merighi e Marino out per febbre, che in campo hanno messo la loro voglia di soffrire e di reagire, riuscendo a espugnare il Riano Athletic Center grazie ai gol messi a segno da Martiniello – tredicesimo centro in campionato – e da Rovinelli, tra i migliori in campo.

Un segnale di ripresa che dovrà indirizzare il cammino biancorosso nelle ultime quattro giornate di regular season. L’Ancona comincia bene e dopo il primo brivido per il colpo di testa out di Bonello cresce progressivamente. Prima ci prova Gulinatti con un sinistro abbondantemente fuori, poi Pecci, con deviazione e palo esterno. E’ il preludio al gol che giunge poco dopo: Varriale fugge sulla sinistra e mette in area un pallone d’oro per Martiniello che tutto solo controlla e di destro batte Salvati. Poco dopo la mezz’ora, però torna l’Ancona che balla in difesa: prima Laukzemis perde una palla alta e alla fine Gulinatti libera in area piccola, poco dopo Limoncelli controlla in area e appoggia per Meola che troppo solo di sinistro supera l’estremo difensore lituano.

E’ il peggior momento dell’Ancona, dopo qualche minuto l’ex Gelonese colpisce il palo. L’Ancona comincia bene la ripresa, poi però tocca a Laukzemis in uscita chiudere su Trasciani lanciato in porta. L’Ancona reagisce e nel finale su angolo di Gulinatti Rovinelli salta più in alto di tutti e firma il gol che decide il match.

"Una vittoria che ci voleva – commenta Massimo Gadda – giunta in un periodo duro, di sofferenza. Si vede in campo da alcune situazioni, da alcune ingenuità, che sono date dal periodo che abbiamo attraversato. Abbiamo regalato un gol, come ci capita spesso, ma i ragazzi sono stati bravi. Una partita difficile, sull’1-1 loro hanno avuto una palla gol clamorosa ed è stato bravo Laukzemis, poi ci abbiamo creduto e finalmente ci siamo riusciti".