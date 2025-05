Ancona: trattative societarie in corso mentre si avvicina la sfida decisiva ad Avezzano

Da un lato il campo, dall’altro il fronte societario: la trasferta dell’ultima giornata ad Avezzano, decisiva per poter conquistare quel quinto posto utile a disputare i playoff passa inevitabilmente in secondo piano rispetto alle notizie che riguardano il futuro del club. Da questo punto di vista è infatti da registrare l’intensificazione dei contatti che l’ala facente capo a Massimiliano Polci sta tenendo con l’imprenditore romano Alessandro Di Paolo, che ha manifestato il suo interesse nel rilevare la società: l’acquisto del Rieti, militante in Eccellenza, non intaccherebbe la volontà di rilevare l’Ancona, anzi, da questo potrebbe nascire una sinergia che prevederebbe i prestiti di giocatori da una squadra all’altra.

Ma questi sono discorsi che verranno affrontati dopo la conferenza stampa che i vari componenti del club terranno nei prossimi giorni. La data più calda rimane quella del 7 giugno.

Dal canto loro, Polci e soci sono pronti ad introdurre Di Paolo nel mondo Ancona, ma dovrebbero verificarsi una serie di concatenazioni favorevoli: in primis il passo indietro di Marconi & co., quantomeno dal punto di vista del controllo societario. Ma va tenuto conto di un dettaglio non trascurabile: il sindaco Daniele Silvetti sta facendo di tutto per poter garantire la permanenza di Gadda e Guerini (le cui richieste di gestione societaria erano restanto respinte da Polci e soci, ndr) e nei prossimi giorni sarebbe in programma un incontro a Palazzo del Popolo proprio con entrambi, oltre che con la proprietà.

A proposito di amministrazione comunale, non vanno trascurate le parole dell’assessore Angelo Eliantonio, intervenuto mercoledì sulle frequenze di Radio Tua: "Il sindaco è in continuo contatto sia con la società che con lo staff tecnico, ma in questi mesi non ha mai smesso di avere rapporti con realtà che sono state messe in contatto col club. E’ tornato a parlare con imprenditori con cui i colloqui erano stati più proficui, ma prima bisognerà capire quali sono esattamente le posizioni dei due soci". Parole inequivocabili, che dimostrano ancora una volta l’impegno profuso dall’amministrazione comunale, che da un anno a questa parte sta facendo quanto più nelle sue potenzialità per garantire una degna prosecuzione del calcio nel capoluogo.

La posizione del sindaco è chiara: continuare con Gadda e Guerini, due bandiere che erano state scelte come garanti della nuova Ssc Ancona e che a oggi vengono ritenute le uniche figure credibili, su cui costruire le fondamente di una squadra che l’anno prossimo dovrà tentare il salto di categoria. Tanti movimenti, insomma, ma prima c’è da onorare una stagione sul campo: nell’ultimo atto ad Avezzano, una vittoria potrebbe non bastare (qualora il Fossombrone battesse l’Isernia), ma l’Ancona ha l’obbligo di provarci per finire con dignità un’annata (l’ennesima) turbolenta.

Gianmarco Minossi