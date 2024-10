Ancona Un derby per volare in alto

Terzo derby per l’Ancona: dopo quelli di Fermo e di Senigallia, ecco il confronto con la Civitanovese, occasione per i dorici per riprendersi immediatamente dopo la brutta prestazione di Teramo coincisa con il ko. Un derby è sempre un derby e come tale sfugge a ogni pronostico, ma oggi al Del Conero i biancorossi hanno l’occasione per sfruttare il turno interno, il pubblico amico e la lezione di sei giorni fa al Bonolis, per riscattarsi e per centrare tre punti che sarebbero anche la strada migliore per affrontare poi, nel giro di pochi giorni, prima la trasferta di Termoli e poi il derby numero 4, quello in programma domenica prossima con la Recanatese, sempre a Passo Varano. Gadda ha tutti a disposizione – tranne Ramires che non ha mai giocato – e nonostante Magnanini abbia precauzionalmente lavorato a parte tutta la settimana, lo schiererà da braccetto sinistro della difesa a tre, ritenendolo, evidentemente, insostituibile in quel ruolo dove, tra l’altro, sfrutta il suo piede mancino. Marino rientrerà nella sua posizione di under esterno sinistro, dall’altra parte ci sarà Savor, in mezzo probabilmente Pecci al posto di uno dei due diffidati, che sono Sare e Alluci, con Gulinatti in cabina di regia. Non cambia il modulo, dunque, che sarà il solito 3-5-2 in cui in attacco tornerà titolare Martiniello, a fianco a Belcastro, con Amadori e Sambou pronti a subentrare nella ripresa. Squadra collaudata, pronta a sfruttare il fattore campo e la rabbia agonistica che proviene dall’ultima prova deludente. Dall’altra parte c’è una Civitanovese in difficoltà, come ammesso nei giorni scorsi dall’ex Visciano, oggi capitano dei rossoblù. Formazione con tanti giovani e con qualche esperto della categoria, come lo stesso Visciano, come Padovani ed Esposito, giocatori conosciuti nelle Marche per aver già militato in altre formazioni del territorio. Una Civitanovese che avrà a disposizione anche l’ultimo arrivato, l’attaccante classe 2004 Bevilacqua, proveniente dalle giovanili dell’Atalanta. Alfonsi metterà in campo un 4-3-3 con il recuperato Padovani in attacco insieme a Brunet e a Esposito. Dietro dovrebbe essere la medesima formazione della scorsa settimana, naturalmente sempre senza Spagna, ancora squalificato. I rossoblù provengono dalla battuta d’arresto in casa contro il Fossombrone e dunque sono quanto mai desiderosi di raddrizzare il loro campionato, finora avaro di soddisfazioni. L’ultimo derby in casa risale al settembre 2013, campionato di serie D, e l’Ancona di Cornacchini finì per pareggiare 1-1 grazie al gol di Biso. Nel ritorno – ultima sfida con la Civitanovese – si impose 1-0 con gol ancora di Biso. Dei sette confronti in casa dell’Ancona i dorici ne hanno vinti due, persi altrettanti e pareggiati tre.

Giuseppe Poli