Ancona, una pietra sul passato. Il futuro è oggi: con Guerini e Gadda

Finite le chiacchiere, ora si comincia a fare sul serio: dopo tre mesi intensi (il primo dei quali drammatico) conditi da speranze, illusioni e spasmodiche attese, la nuova Ancona targata Vincenzo Guerini e Massimo Gadda farà oggi il suo esordio in campionato. Al Del Conero, alle 15 arriva la neopromossa Isernia, avversario che i dorici non affrontano dalla Serie D 2013-2014, nel campionato che sancì la promozione in Serie C dell’Ancona 1905 targata Andrea Marinelli e Giovanni Cornacchini. Altri tempi, altra squadra: la formazione dorica e la sua tifoseria si erano congedate dal campo lo scorso 28 aprile con un pareggio a reti bianche contro la Lucchese che era valso la permanenza in C, ma il marasma societario che è seguito successivamente ha cancellato tutto. Ed è proprio questa la parola d’ordine, resettare: mettere definitivamente una pietra tombale sul passato e concentrarsi sulla nuova Ssc Ancona, faticosamente costruita giorno dopo giorno negli ultimi due mesi e che si appresta ora ad affrontare un campionato di Serie D unanimemente riconosciuto come uno tra i più difficili degli ultimi anni. L’Isernia, appunto, sarà il primo scoglio da sormontare: sarà un torneo impegnativo e logorante, come hanno affermato negli ultimi giorni gli addetti ai lavori, ma l’Ancona di quest’anno, nonostante una formazione tutta nuova e con moltissimi giovani, venderà cara la pelle.

La formazione sarà quella vista nelle prime due uscite in Coppa Italia: tra i pali ci sarà ancora Bianchi (Laukzemis si accomoderà in panchina), mentre la linea difensiva a tre vedrà Boccardi, Codromaz e Rovinelli, nonostante il primo abbia avvertito ieri un fastidio alla schiena che ne mette in dubbio la presenza (Gadda scioglierà le riserve solo all’ultimo momento). A centrocampo, Dama e Azurunwa dovrebbero agire sugli esterni, con Sare, e Alluci a supportare Gulinatti in cabina di regia. Confermato in avanti il tandem Belcastro-Martiniello. Non convocato invece l’ultimo arrivato, il difensore Luca Magnanini, ancora in attesa degli ultimi passaggi burocratici per il tesseramento ufficiale. Intanto proprio ieri, la società ha ufficializzato che la presentazione della squadra si terrà mercoledì 11 settembre alle 20:45 in Piazza Cavour. Per il terzo anno consecutivo cambia quindi la location, dopo il porto antico e il Passetto. Dopo tante chiacchiere, la palla passa finalmente al campo: è vero che è solo la partita d’esordio, ma dai novanta minuti di domani si riuscirà forse a capire se quest’Ancona, come detto da Guerini, potrà veramente recitare il ruolo di mina vagante di questo campionato. Venendo invece agli avversari hanno annunciato i tesseramenti dell’attaccante Francesco D’Angelo, classe 2006 e del difensore centrale Alan Gimenez del ‘93. I biancorossi saranno spinti da oltre duemila tifosi.

Gianmarco Minossi