Ancona, vincere per risollevarsi. Con la Recanatese una sfida chiave

Per l’Ancona è la terza partita in otto giorni, ed è quella che conta di più. Dopo tre sconfitte consecutive, infatti, ma soprattutto dopo la pessima prova di Termoli coincisa con un 4-0 in favore dei molisani che parla da solo, oggi Boccardi e compagni hanno l’obbligo di reagire, stavolta non solo con la prestazione ma anche e soprattutto con il risultato. Sono state tre partite in cui per diverse ragioni i dorici non hanno raccolto nulla, finendo a un passo dalla zona playout, ma oggi nel quarto derby regionale di questo campionato, contro una Recanatese tra l’altro lanciatissima da tre vittorie consecutive seguite alle prime cinque ko con cui ha inaugurato il torneo, l’Ancona ha il dovere morale di tornare a giocare da Ancona. E di tornare a vincere, o quantomeno di provare a farlo con tutto l’impegno possibile, superando prima di tutto i propri fantasmi, quelli che l’hanno resa irriconoscibile a Termoli. Per se stessa, per il suo futuro e per la tifoseria che sarà presente anche stavolta sugli spalti dello stadio di Passo Varano a incitarla in ogni modo.

La Curva Nord ha chiamato tutti a stringersi intorno i biancorossi, nonostante la prova di mercoledì scorso, ma oggi è un’altra partita e i dorici devono ribadire le loro qualità, quelle intraviste non solo nelle prime due partite, quelle che sembrano essere progressivamente svanite dal match di Teramo. Eppure nel secondo tempo contro la Civitanovese l’Ancona ha giocato bene, creando a ripetizione i presupposti per passare in vantaggio. La squadra dorica dovrà ripartire da lì, e dall’incitamento del suo pubblico, dalle parole della società ieri a confronto con giocatori e staff, dalla consapevolezza che giocando bene si creano i presupposti per vincere, al di là degli episodi, favorevoli o contrari.

Gadda dà nuovamente fiducia a Laukzemis tra i pali, davanti al lituano difesa "tipo" con capitan Boccardi, Codromaz e Magnanini, a centrocampo, a meno di sorprese, linea a quattro con Pecci e Marino esterni, Gulinatti e Alluci in mezzo, trequartista Belcastro nel suo ruolo, con compiti di raccordo e di inserimento in avanti, in attacco Martiniello e il giovane Azurunwa, che completa i tre under obbligatori per regolamento. Dall’altra parte schieramento molto simile, senza il giocatore di riferimento della squadra giallorossa, cioè Sbaffo, ai box per infortunio. Intanto arriva una brutta notizias per i tifosi: l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive ha vietato la trasferta al Riviera delle Palme ai residenti della Provincia di Ancona per il derby Samb-Ancona di domenica 3 novembre. Match valutato come partita a rischio.

Giuseppe Poli