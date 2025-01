AnconAmbiente più sostenibile: "Differenziata, obiettivo al 77%"

AnconAmbiente sempre più verso gli standard europei richiesti in tema di sostenibilità. Ieri mattina, infatti, la partecipata dai Comuni di Ancona, Fabriano, Chiaravalle, Cerreto d’Esi, Sassoferrato e Serra de’ Conti ha presentato la propria comunicazione di sostenibilità relativa al 2023. Una "tappa fondamentale" come l’ha definita il presidente di AnconAmbiente, Antonio Gitto, visto che l’azienda ha deciso di intraprendere un percorso graduale di avvicinamento alle normative europee. L’iniziativa, dunque, rappresenta il primo passo di un importante percorso di rendicontazione, con l’obiettivo di fornire ai propri portatori d’interesse una visione trasparente e dettagliata del modello di gestione e delle politiche adottate in ambito di sostenibilità, nonché dei risultati conseguiti e degli impatti economici, sociali e ambientali generati.

Fatturato di 29 milioni di euro, 27 milioni redistribuiti sul territorio, 273 dipendenti, 60 milioni di chili di raccolta rifiuti, raccolta differenziata che supera il 65% anche nel capoluogo, con il primato che spetta a Cerreto d’Esi, già oltre al 78% come Serra de’ Conti, Sassoferrato al 77% e Fabriano al 72%. Sono dati significativi, che indicano la strada che sta percorrendo AnconAmbiente: "Siamo fieri – ha spiegato Antonio Gitto – di presentare un documento che riflette il nostro impegno e la nostra volontà di orientare le politiche aziendali verso la sostenibilità, in linea con le migliori pratiche europee". Alla presentazione hanno partecipato Maria Serena Chiucchi, direttrice del dipartimento di management dell’Università Politecnica delle Marche, e Marco Giuliani, professore ordinario di economia aziendale della medesima università. AnconAmbiente, principale gestore di servizi di igiene urbana in provincia di Ancona punta a raggiungere il 77% di raccolta differenziata entro il 2027:al momento la media nei Comuni è del 65%.

Giuseppe Poli