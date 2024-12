AnconAmbiente, una campagna tutta natalizia

Con l’arrivo del Natale torna venerdì 6 e 13 dicembre la campagna divulgativa ed informativa di AnconAmbiente “Regaliamoci l’Ambiente. La novità dell’edizione 2024 sarà quella che insieme alla “storica” postazione di Corso Garibaldi davanti la Galleria Dorica ad Ancona fruibile dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 una seconda area di consegna sarà allestita all’interno Mercato del Piano con orario 08.30 – 13. Il format prevede per tutti i residenti di Ancona che ritireranno gratuitamente i nuovi cestini per la raccolta della frazione organica con i relativi sacchi di carta e mater-bi in regalo un giacinto.