Anconambiente. Una storia lunga cinquant’anni

Da Asmiu ad AnconAmbiente, il racconto di mezzo secolo di storia dell’azienda municipalizzata e oggi partecipata di alcuni comuni del territorio. La giornata celebrativa è fissata per domani (ore 9,30) all’interno dell’auditorium ‘Orfeo Tamburi’ alla Mole Vanvitelliana. Istituzioni, stakeholder e università dialogheranno su passato, presente e futuro della gestione del servizio di igiene urbana e di come questo sta cambiando il modo in cui le città affrontano la pulizia e la gestione dei rifiuti. "Sono lieto che la città di Ancona ospiti il cinquantennale dell’azienda che, nata nel 1973, sotto il nome di Asmiu, negli anni ha saputo rinnovarsi, affrontando in mezzo secolo sfide e complessità sempre diverse _ afferma il sindaco di Ancona Daniele Silvetti. La cerimonia di sabato sarà l’occasione per guardare al lungo percorso finora intrapreso, ma anche a quello futuro, nell’ottica di migliorare la qualità dei servizi offerti, continuando a lavorare nell’ottica della promozione di pratiche sostenibili come il riuso, il riciclo e l’ottimizzazione delle risorse". La giornata si dividerà fra tre momenti: il primo di carattere istituzionale con esponenti del governo nazionale, regionale, provinciale e comunale. Presenti, oltre a Silvetti, Lucia Albano, Sottosegretario Ministero dell’Economia e delle Finanze, Francesco Acquaroli Presidente della Regione Marche, Daniele Carnevali Presidente della Provincia di Ancona, Gian Luca Gregori Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche e Antonio Gitto Presidente AnconAmbiente. Seguiranno la parte storiografica e un talk dal titolo ‘I rifiuti fra Green e Blu Economy, ricerca e formazione’.