Andreea scomparsa da 13 mesi, il pm percorre passo passo la strada dove è svanita

Castelplanio (Ancona), 13 aprile 2023 – Ha voluto percorrere passo passo, come avrebbe fatto Andreea quella notte la Montecarottese (foto), dalla roulotte dell’ultimo festino al distributore di carburanti che si trova quasi due chilometri più a valle. Nuovo sopralluogo del pm Irene Bilotta sui luoghi dove Andreea Rabciuc, la 27enne jesina ma di origini romene scomparsa il 12 marzo dello scorso anno, ha trascorso le sue ultime ore.

Accompagnata dai suoi collaboratori e dai carabinieri il pubblico ministero ha voluto constatare con i suoi occhi come la ragazza attorno alle 7 di mattina abbia potuto procedere a piedi su quella strada e fino a quando e magari il punto in cui sarebbe scomparsa. Hanno camminato lentamente prima in auto poi a piedi, perlustrando la campagna intorno, fino al distributore dotato di telecamere che però quel mattino non erano funzionanti.

Un sopralluogo quello effettuato stamattina che segue di poche ore il confronto in Procura del pm con Aurora la ragazza che era nella roulotte con Simone Gresti, l’ultimo compagno di Andreea e Francesco il proprietario della roulotte e del casolare accanto al quale è parcheggiata. Casolare e roulotte ormai sotto sequestro da un anno. Qui e nelle zone circostanti nei prossimi giorni potrebbero tornare i cani molecolari (video) per ricerca cadavere.