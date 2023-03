Scomparsa, un anno senza Andreea: il buio dopo il festino e il mistero del cellulare

Andreea Rabciuc, oggi 28enne, è scomparsa da Montecarotto il 12 marzo di un anno. La campionessa di tiro a volo si sarebbe allontanata da sola dalla roulotte dove era stata con gli amici

Ancona, 13 marzo 2023 – Un anno ovvero 365 giorni di buio pesto. Manca da un anno, inghiottita nel mistero, Andreea Rabciuc, la 27enne (oggi sarebbe 28enne) campionessa di tiro a segno di origini rumene ma da tanti anni a Jesi, scomparsa di primo mattino, il 12 marzo dello scorso anno dopo un festino in una angusta roulotte. Cinque ore che la ragazza ha trascorso il suo fidanzato Simone Gresti (ancora unico indagato per sequestro di persona), Francesco proprietario della roulotte parcheggiata accanto al suo casolare sulla Montecarottese e una loro amica Aurora che l’indomani ha iniziato un percorso per disintossicarsi dalla droga in comunità. Una serata turbolenta nella quale Simone e Andreea avrebbero litigato a lungo fino alla fuga di lei senza il suo cellulare trattenuto dal fidanzato. Lei si sarebbe incamminata sulla Montecarottese scendendo verso Jesi a piedi poco dopo le 7 lui sarebbe rimasto ancora venti minuti mezz’ora nella roulotte per poi scendere in auto anche lui verso Jesi con Aurora a bordo per accompagnarla a fare un tampone per il Covid. Venti minuti, mezz’ora al massimo per sparire nel nulla. Erano le 2,30 dell’11 marzo quando Simone ed Andreea avrebbero raggiunto la roulotte parcheggiata accanto al...