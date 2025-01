"Animali da cortile, fino a 50 unità per un allevamento di pollame"

Le norme dell’Ast per allevare animali da cortile. "Un allevamento familiare è un’attività di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, tra le quali rientra anche il pollame da cortile, in cui gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale. Il numero massimo di animali che si possono allevare in un allevamento familiare di pollame non può essere superiore a 50 unità – spiega l’Ast in un comunicato - Per aprire un allevamento familiare esistono poche e semplici regole da seguire. Occorre prima di tutto rivolgersi al Comune per sincerarsi che non vi siano regolamenti o disposizioni locali che vincolino l’apertura di un allevamento familiare e, successivamente, recarsi presso le sedi territoriali del Servizio Veterinario di Sanità Animale della Ast Ancona per richiedere e compilare l’apposita modulistica al fine della registrazione dell’allevamento familiare". L’Ast informa che sul territorio sono disponibili informazioni nelle varie sede per affiancare gli interessati nell’iter di apertura, registrazione e gestione del proprio allevamento familiare".