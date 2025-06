Annegato nel fiume, una serata a Filottrano per ricordare Ali Raza

Filottrano ha preparato per giovedì una serata in ricordo di Muhammad Ali Raza, 31enne di origine pakistana residente in città, che il primo maggio è annegato dopo un tuffo nel fiume Candigliano ad Acqualagna. Appuntamento da Patchanka Bistrot per vivere Alì attraverso letture e racconti.

"Lui non c’è più, purtroppo, e non lo riporteremo in vita onorando la parola che gli abbiamo dato ma la trasformeremo in una possibilità per chi vorrà partecipare a questa serata – dicono gli organizzatori -. La possibilità di conoscere un ragazzo sensibile e altruista attraverso la lettura di alcune sue poesie, di alcuni passi di suoi articoli scritti per dei blog che si occupano delle gravi condizioni in cui versano gli istituti detentivi minorili. Alì era curiosità, stupore, desiderio di migliorare il mondo, impegno civile e culturale, poesia e tanto altro ancora".